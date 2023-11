RC Lens : Martel voit une filiation entre Haise et Leclercq

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Dans un entretien au Figaro, Gervais Martel a fait le plus beau compliment qui soit à Franck Haise. Il a en effet comparé l'actuel entraîneur des Sang et Or à celui qui rest la référence ultime chez les Sang et Or, Daniel Leclercq. Le Druide, qui a joué au Racing dans les années 70-80 avant de l'entraîner de 1997 à 1999, a remporté les deux seuls titres de l'histoire du club (le championnat en 1998, la Coupe de la Ligue en 1999).

"Haise me fait penser à Leclercq"

« Du plaisir, des valeurs inculquées par Franck Haise qui me fait penser à Leclercq. Il est posé, on ressent de lui de la sérénité. Je pense que Lens peut devenir le club qui compte dans les cinq ans à venir. Joseph (Oughourlian) a de l’argent, contrairement à moi, il a les moyens de sa politique. Aujourd’hui, on a un public reconnu et aimé dans toute la France, des sponsors, des récompenses sportives. Lens, c’est respectable dans le foot européen. »

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life