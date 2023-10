RC Lens : mauvaise nouvelle après le LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après trois victoires consécutives, le RC Lens a conclu sa bonne série par un nul (1-1) avant la trêve dans le derby du Nord face au LOSC. Au-delà de perdre deux points face à un adversaire qu’ils ont dominé, les Sang et Or ont aussi accueilli une très mauvaise nouvelle durant cette rencontre : la suspension d’Elye Wahi. La fiche du RC Lens sur But! Football Club Pas de Wahi au HAC En effet, pour avoir récolté son troisième carton jaune en moins de dix matchs, l’ancien buteur du MHSC sera suspendu pour la prochaine journée après la trêve sur le terrain du Havre (vendredi soir, 21 heures). Lui aussi sanctionné d’une biscotte face à Lille, Facundo Medina est de son côté sur la sellette et sera suspendu au prochain avertissement. Déjà absent contre Metz pour cette raison, l’Argentin affiche cinq cartons jaunes en seulement 7 rencontres de L1… Mauvaise nouvelle pour le #RCLens qui devra faire sans Wahi au Havre. Et Medina est sous la menace...https://t.co/9MkcPUN53v — Lensois.com Live (@LensoisComLive) October 8, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Sanctionné d'un carton jaune, Elye Wahi sera suspendu pour Le Havre - RC Lens. Facundo Medina est lui (déjà!) sous la menace alors qu'il n'est revenu de suspension qu'il y a deux journées pour la réception du Toulouse FC.

Alexandre Corboz

Rédacteur