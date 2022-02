RC Lens : Medina déclare sa flamme à un rival... et à la L1

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Plutôt rare dans les médias, Facundo Medina a accordé une interview à ESPN version latine, diffusée en début de semaine. L'occasion d'apprendre deux choses concernant le défenseur argentin du RC Lens, arrivé la saison dernière en Artois et qui s'est imposé immédiatement, même s'il connaît un deuxième exercice un peu moins bon.

La première chose, c'est qu'il apprécie visiblement la Ligue 1. Lors de l'interview, il a expliqué que le football en France "est plus dynamique" que celui en Espagne ou en Argentine et que cela lui convient bien. Et puis surtout, comme tous les Argentins, il adore Lionel Messi. Au sujet de l'astre arrivé au PSG l'été dernier, il déclare que "c'est un rêve" pour tout le monde d'avoir la chance de croiser sa route. Surtout quand ça se passe aussi bien que pour le RC Lens lors de la phase aller (0-0 à Bollaert). A travers les propos de l'ancien joueur de Talleres, on comprend qu'il n'est pas spécialement pressé de quitter la France pour tenter une aventure à l'étranger. Une bonne nouvelle !

#Video | Fútbol 360 📺



"ES UN SUEÑO PARA CUALQUIERA"



Facundo Medina contó lo que significó enfrentar a Leo Messi en la #Ligue1xESPN y habló de cómo lo ve de cara a #Qatar2022. https://t.co/mYo5eiqDzA — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 7, 2022