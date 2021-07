RC Lens : Medina fait parler de lui aux JO

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Auteur de l'unique but de la rencontre, Facundo Medina a offert ce samedi la victoire à l'Argentine face à l’Egypte (1-0) à l'occasion du deuxième match de poule des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Le défenseur central du RC Lens a marqué en poussant au fond des filets un ballon qui avait échoué sur le poteau égyptien. Pour leur dernier match de poule, les Argentins et Facundo Medina affronteront l'Espagne, mercredi prochain (12h30). Titulaire et passeur décisif avec l'équipe de France, le latéral gauche des Sang et Or, Clément Michelin, a lui aussi brillé ce samedi lors du succès des Bleus contre l'Afrique du Sud (4-3).

Pour résumer Le défenseur central du RC Lens, Facundo Medina, a offert ce samedi la victoire à l'Argentine face à l’Egypte (1-0) à l'occasion du deuxième match de poule des JO de Tokyo 2020.

Fabien Chorlet

Rédacteur