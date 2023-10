RC Lens : Ménès met une gros bémol au redressement sang et or

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Un excellent nul à Séville (1-1) pour les retrouvailles avec la Champions League il y a deux mercredis, une victoire contre Toulouse (2-1) le dimanche suivant et une autre à Strasbourg (1-0) vendredi : le RC Lens est en train de retrouver ses esprits après un début de saison catastrophique. Mais dans une vidéo postée sur YouTube, Pierre Ménès appelle à relativiser les trois points pris à la Meinau en raison de la très faible opposition offerte par les Alsaciens. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS "Lens a quand même fait un match assez moyen" "L'équipe de Lens a quand même fait un match assez moyen. Elle a ouvert le score assez rapidement sur un joli but d'Elye Wahi. La chance de cette formation, c'est d'être tombée sur un Strasbourg aussi inoffensif, aussi incapable de créer quoi que ce soit de dangereux au milieu de terrain. Leur avant-centre n'a pas eu un ballon. Donc, une victoire logique de Lens qui n'appelle cependant pas des commentaires ou un optimisme béat pour la suite." Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 Podcast Men's Up Life Pour résumer Fort d'une série de trois matches sans défaite toutes compétitions confondues, le RC Lens s'estime sur le bon chemin après une entame catastrophique. Mais Pierre Ménès estime qu'il ne faut pas se fier à sa victoire à Strasbourg (1-0) car l'adversaire était trop faible.

Raphaël Nouet

Rédacteur