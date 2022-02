RC Lens - Mercato : après Fofana, deux joueurs supervisés face à l’OL

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens réalise une saison au-delà des attentes. Les joueurs de Franck Haise sont en course pour décrocher une place européenne en fin de saison. Les performances des Sang et Or attirent beaucoup d’intérêt et de nombreux joueurs sont convoités.

MSV Foot rapporte que les dirigeants de l’Ajax d’Amsterdam ont supervisé David da Costa et Cheick Doucouré lors du match contre l'OL samedi à Bollaert (1-1).

🔎Les dirigeants de l’Ajax d’Amsterdam étaient présents à #RCLOL pour suivre la prestation de David da Costa et Cheick Doucouré. Deux joueurs qui seront de nouveau suivis dans les prochaines semaines. #Ajax - #RCLens - #Eredivisie pic.twitter.com/HcxCTuPsc2 — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) February 20, 2022