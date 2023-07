RC Lens – Mercato : Frankowski a prolongé (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Très bonne pioche des dirigeants du RC Lens, Przemysław Frankowski (28 ans) a réalisé une très belle saison 2022-23. Le Polonais de 28 ans a compilé 5 buts et 3 passes décisives. De quoi inciter le RCL à miser sur lui pour son avenir.

Il s'est engagé jusqu'en 2028

Et c'est le cas puisque le club artésien annonce ce vendredi la prolongation du bail de son latéral polonais Przemysław Frankowski (28 ans), et ce jusqu’en 2028. Une très bonne nouvelle pour les Sang et Or.

Pour une fois, vous allez aimer recevoir une addition salée 🍟🌭🇵🇱 pic.twitter.com/GBEiJKOQ7g — Racing Club de Lens (@RCLens) July 28, 2023

