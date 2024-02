RC Lens Mercato : insulté, un joueur a déjà quitté le club !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

On parlait hier du fermeture du compte X de Massadio Haïdara suite aux insultes reçues en raison de on faux départ au FC Nantes cet hiver. Ce harcèlement s’est globalisé au RC Lens suite à l’élimination contre Fribourg en Ligue Europa (2-3 ap) et a même provoqué une réaction publique de Franck Haise.

« On ne changera pas les critiques contre qui que ce soit, a lâché le coach du RC Lens hier en conférence de presse. Ce n’est pas grave. Il y a des imbéciles pleins de courage derrière leur écran. Moi je suis toujours avec mes joueurs. Ce ne sont pas des tricheurs mais des mecs qui donnent tout. Je suis garant de ces valeurs. »

Un joueur a déjà quitté Lens

Conscient de ce triste événement, le journaliste de la Voix du Nord Grégory Lallemand a rappelé un triste souvenir au RC Lens : « Je connais un joueur - qui n’est plus à Lens - pour qui les insultes sur les réseaux sociaux avaient un impact désastreux. Ça l’a bouffé. Il en était à regarder les messages à la mi-temps des matchs. Ce sont des êtres humains. Si vous l’êtes vous aussi, réfléchissez avant de poster. »

