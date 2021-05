RC Lens – Mercato : le Racing ouvre les vannes, plusieurs départs actés !

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le RC Lens prépare déjà l’avenir. Si elle commence doucement mais sûrement à se projeter sur le prochain marché des transferts, la formation des Sang et Or fait le ménage au sein de son centre de formation. A l’instar de Clément Victoor et Enzo Dahoud, plusieurs jeunes ne devraient pas être conservés par le club à la fin de la saison. Au total, onze jeunes devraient ainsi quitter la Gaillette en juin prochain pour aller voir ailleurs, comme l’affirme l’Avenir de l’Artois dans ses colonnes.

Plusieurs départs en U19 et U17

Les U19 du RC Lens Credit Photo - Icon Sport

Parmi eux, Boris Enow, transféré l’été dernier en provenance du FC Porto. Le milieu de terrain qui s’est entraîné et joué avec la réserve toute la saison n’a jamais convaincu le staff du groupe professionnel et aurait décidé de plier bagage. Tout comme son partenaire, Yacouba Barry devrait quitter la réserve du RC Lens. Du côté des U19, Massil Adjaoudi, Samy Ould Abdesselam, Naïl Belaggoune, Enzo Crombez et Djouliann Dewez ne seront pas conservés par le club de l’Artois. Enfin, dans la catégorie U17, seul Martin Piedeleu devrait partir afin de tenter sa chance ailleurs. La révolution a sonné dans les structures jeunes.