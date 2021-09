RC Lens – Mercato : les Sang et Or tiennent leur Andy Delort !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Wesley Saïd a jeté un gros coup de froid sur le stade Vélodrome hier en précipitant la première défaite de la saison de l'OM. Un but qui a offert une victoire de prestige au RC Lens (3-2) et qui rapproche l'ancien dijonnais d'Andy Delort, le nouvel attaquant niçois, comme l'indique opta...

« Wesley Saïd a marqué pour un 4e club différent en Ligue 1 (Rennes, Dijon, Toulouse et Lens). Parmi les joueurs actuellement dans l'élite, seul Andy Delort (5) a inscrit au moins un but avec plus d'équipes différentes en L1 », fait en effet remarquer l'agence de stats au sujet du bourreau des Marseillais.

