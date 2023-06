RC Lens - Mercato : Spierings justifie son choix avec une belle déclaration et une comparaison avec l'OM

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

En fin de contrat à Toulouse, Stijn Spierings avait le choix entre revenir au pays, au PSV Eindhoven, ou rester en France en s'engageant avec le RC Lens. Il a opté pour cette deuxième solution et cela n'a pas été très bien compris chez lui. Dans une interview à Voetbal Primeur, le milieu de terrain de 27 ans a donc expliqué combien le Racing était considéré comme un grand club en France, avec une affluence moyenne supérieure à celle du PSV et des supporters aussi enflammés que ceux de l'OM.

"Les supporters sont tout aussi fanatiques que ceux de Marseille"

Le milieu Stijn Spierings a justifié dans un média néerlandais son choix de passer du TFC au RC Lens, expliquant combien le Racing était grand. « Je ne pense pas que tous les fans de football néerlandais connaissent et réalisent à quel point ce club est grand. Les supporters viennent de partout et sont tout aussi fanatiques que ceux de Marseille. Il y a 40.000 fans dans le stade à chaque match. Ce club a traversé une période difficile, mais il s’en est remis et veut maintenant continuer à progresser. La qualification pour la Ligue des champions y contribue naturellement. Je connais ce club, j’ai joué contre lui et l’avantage, c’est qu’ils me connaissent aussi. Cela a joué un rôle. Je commence à me sentir chez moi en France. »

