RC Lens - Mercato : un nouveau filon s’ouvre à Lens

Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

À l’image de l’OGC Nice avec Lausanne Sport, ou encore de l’AS Monaco avec le Cercle Bruges, nombreux sont les clubs français qui ont eu la bonne idée de nouer des liens avec l’étranger. Hier, le RC Lens a annoncé un nouveau partenariat, avec le Sardarapat FC. Trouver le nouveau Kvaratskhelia Ce club arménien est en fait une académie toute récente, sur laquelle le RC Lens souhaiterait s’appuyer, notamment pour dénicher quelques futures pépites.Eric Assadourian, directeur du centre de formation lensois, justifie en expliquant vouloir trouver le prochain Mkhytarian, ou Kvaratskhelia, tous ces joueurs des pays de l’Est qui doivent être dénichés dès la formation. 💬 Eric Assadourian - Directeur de la formation artésienne : « Ce partenariat permettra d'optimiser les potentiels, d'aider au développement d'un club formateur et d'avoir un temps d'avance en Arménie. »



RC Lens 🤝 Sardarapat FC pic.twitter.com/qC789oJwef — Racing Club de Lens (@RCLens) April 5, 2023

Pour résumer Dans l’autre sens, les partenariats se sont souvent retrouvés utiles pour envoyer de jeunes joueurs en prêt, dans un club plus à même de les aider à se développer. Franck Haise parlait hier en conférence de presse d’échange « gagnant-gagnant ».

