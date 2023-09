RC Lens - Metz : Haise prépare une grosse surprise dans son onze

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

17e et avant-dernier de Ligue 1 après quatre journées disputées, le RC Lens tentera ce samedi (21h) avec la réception de Metz de décrocher enfin sa première victoire de la saison. Privé de Facundo Medina, suspendu, et Massadio Haïdara, blessé, pour cette rencontre, l'entraîneur lensois, Franck Haise, devrait lancer Abdukodir Khusanov dans le grand bain pour remplacer l'Argentin, d'après L'Équipe. Arrivé sur la pointe des pieds cet été dans l'Artois, le jeune défenseur central ouzbek devrait donc connaître ses premières minutes sous le maillot sang et or. Pour le reste, cela devrait être du classique dans le onze de départ du RC Lens. Les compos probables RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Khusanov - Frankowski, Samed, Diouf, Machado - Sotoca, Thomasson, Wahi. Metz : Oukidja - Kouao, Hérelle, Candé, Udol - N'Doram, Maïga - Asoro, Jallow, Sabaly - Elisor. Pour résumer Pour la réception ce samedi (21h) de Metz, comptant pour la cinquième journée de Ligue 1, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, devrait faire confiance à Abdukodir Khusanov pour remplacer Facundo Medina, suspendu.

Fabien Chorlet

Rédacteur