Bien que freiné par la Covid-19 et son match en retard à disputer sur la pelouse de l'OM, le RC Lens s'affiche toujours dans la première moitié de classement (8e avec 21 pts avant la journée). A l'occasion de la Sainte-Barbe, la fête des mineurs, les Sang et Or reçoivent le MHSC (6e avec 23 pts) à Bollaert. Une affiche surprise du haut de tableau.

Le RC Lens à l'affiche sur Canal+