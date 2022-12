RC Lens : Michaël Debève mis à pied, Philippe Montanier fragilisé à Toulouse ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

L'histoire est passée un peu inaperçue du fait de l'actualité focalisé sur la Coupe du Monde mais Damien Comolli, le président du Toulouse FC, a annoncé jeudi la mise à pied à titre conservatoire de Michaël Debève, l'adjoint de Philippe Montanier depuis 2018 et son passage au RC Lens. « Une procédure disciplinaire a été engagée contre Michaël Debève. Je ne peux pas en dire plus. Mais aucune sanction ni décision n’a été prise à ce jour. Ça va prendre un peu de temps. Il va y avoir des entretiens. On doit aller devant la commission juridique de la Ligue », a justifié Damien Comolli au sujet de la légende lensoise. Montanier perd un pilier au Téfécé Si on ne connait pas les raisons qui ont motivé ce choix « brutal » du Téfécé, cela pourrait avoir de vraies conséquences sur Philippe Montanier, lequel parvenait à avoir des résultats plutôt satisfaisant avec les Violets et est très lié à l'ancien milieu de terrain. Encore récemment, l'ancien entraîneur du Racing disait beaucoup de bien de Michaël Debève en conférence de presse : « On se croisait quand on était joueurs, mais on s’est surtout connu quand il a passé son diplôme. J’étais instructeur et j’avais remarqué ses qualités d’entraîneur et d’éducateur. Cette personne dégage beaucoup d’ondes positives. Son rôle est important, au même titre que mes adjoints ».

Alexandre Corboz

Rédacteur