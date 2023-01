RC Lens : Molina épingle Martel et Blanchard dans sa dernière vidéo

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce vendredi, Romain Molina évoque la descente aux enfers de l'USL Dunkerque, qui a fait un passage éclair par la Ligue 2 (2020-22) et rencontre aujourd'hui de gros problèmes financiers. Le visuel de présentation de sa vidéo montre le visage de Gervais Martel, ce qui attire forcément les supporters lensois. Et ils ne vont pas être déçus. L'ancien président du Racing et Jocelyn Blanchard, ex-milieu des Sang et Or ayant également été directeur sportif il y a une décennie, prennent cher. En gros, au moment où Dunkerque a entamé sa montée en puissance vers la L2, le président de l'époque a fait appel à Gervais Martel pour avoir des conseils, moyennant rétribution, selon Molina. Martel aurait imposé la présence de Blanchard dans un rôle obscur. L'ancien milieu ne devait pas s'occuper du sportif, dévolu à Claude Robin, entraîneur ayant d'abord sauvé l'USLD avant de la faire monter. Mais Blanchard s'est rapidement affiché avec le possible successeur du coach, Fabien Mercadal. Pour inciter Robin à partir, il n'a pas hésité à faire fuiter plusieurs informations, notamment les négociations pour une prolongation de contrat. Robin est finalement parti, après avoir fait monter Dunkerque en L2, Mercadal l'a remplacé et la chute a débuté. Dans sa vidéo, Molina explique qu'il ne "connaît pas un acteur du foot qui dit du bien de Jocelyn Blanchard"... ANALYSE / La gestion carnavalesque de l'USL Dunkerquehttps://t.co/HIYqU4TEKW



Un trou de centaines de milliers €, des comptes maquillés pour récupérer des aides des collectivités, des histoires de coucherie, une revente qui n'en finit pas...



Dunkerque, ton monde impitoyable ! — Romain Molina (@Romain_Molina) January 4, 2023

Pour résumer Le journaliste d'investigation Romain Molina a fait une vidéo sur les problèmes sportifs et financiers de l'USL Dunkerque. Il cite les noms de Gervais Martel et Jocelyn Blanchard, censés installer le club au niveau professionnel mais qui l'ont plus torpillé qu'autre chose...

Raphaël Nouet

Rédacteur