RC Lens : Molina tire à boulets rouges sur Leca et les Sang et Or

Vérité, rien que la vérité ! Suivi par beaucoup d’amoureux du ballon d’or, Romain Molina a enflammé Youtube lors d’un live.

À la suite d’une question, l’auteur du livre The Beautiful Game a confirmé que Jean-Louis Leca avait un énorme rôle au sein du RC Lens : « C’est sans aucun doute le joueur qui a le plus d’influence sur la politique de transferts d’un club. Il n’y en a pas d’autres. »

Puis, Molina a sous-entendu que le Corse était déjà passé de l’autre côté du terrain : « Beaucoup de joueurs font le métier d’agent de joueurs. La plupart des joueurs, quand ils passent la trentaine, ils voient qu’il y a du pognon à se faire dans ce business. D’autres peuvent avoir envie de le faire pour de bonnes raisons. Plusieurs joueurs essaient déjà de se mettre dans des deals. Ce n’est pas quelque chose qui est très connu, mais oui, il y a beaucoup de joueurs qui font cela. »

Avant de conclure : « Comme souvent, le football est utilisé pour faire du business. Si le RC Lens, ce n’est pas vérolé… Je suis évêque ! Et je n’ai pas été baptisé donc ça va être compliqué. »