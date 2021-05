RC Lens : Monaco envoie déjà les Sang et Or en Coupe d'Europe !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

En course pour valider sa place sur le podium, l'AS Monaco doit faire à minima aussi bien que l'OL ce week-end pour rester dans les places pour la Ligue des Champions. Si les Gones reçoivent une équipe de Nice déjà en vacances, le club du Rocher a lui un déplacement très périlleux à Lens. Des Sang et Or qui joueront leur qualification européenne à Bollaert sur ce match.

Kovac : « Ils seront certainement européens la saison prochaine »

En conférence de presse, Niko Kovac, l'entraîneur de Monaco, a dit tout le bien qu'il pensait du Racing : « Lens a fait du très bon boulot cette saison en tant que promu. Ils ont montré de très belles choses spécialement contre les équipes du haut de classement, avec un jeu très agressif ».

Et le technicien croate lâche même une réflexion assez surprenante : « Ils seront certainement européens la saison prochaine, en tout cas c’est leur ambition ». Rappelons que pour être européen, Lens doit faire aussi bien ou mieux que le Stade Rennais qui, dans le même temps, recevra une équipe de Nîmes déjà condamnée à la Ligue 2...