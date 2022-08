RC Lens : Monaco, Fofana, Berg... Franck Haise n'a éludé aucun sujet

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Un groupe au complet pour Monaco

"On a quasiment tout le monde car à part Adam (Buksa), qui poursuit sa rééducation, tous les joueurs sont sur le pont."

L'avenir de Fofana, l'inquiétude pour Berg

"Concernant Seko, je n'ai pas grand-chose de nouveau à vous dire, si ce n'est qu'il est là et bien là, engagé dans le club. Parfois, il y a des joueurs en partance et qui restent, et inversement. Je ne tire pas de conclusions sur sa situation. Les propos du sélectionneur norvégien ? Tous les sélectionneurs sont inquiets envoyant des joueurs blessés ou qui ne jouent pas. Je suis l'entraîneur du RC Lens, je dois faire des choix. Patrick s'entraîne bien, comme beaucoup d'autres. Il y a d'autres joueurs qui sont proches de pouvoir être titulaires, c'est mon rôle de faire des choix. Je ne peux pas dire grand-chose de plus, si ce n'est qu'il est très investi. Je ne veux pas répondre à la question sur ce qu'il lui manque pour devenir titulaire, sinon je devrais le faire pour chaque joueur qui est sur le banc."

Un début de saison réussi, deux chocs contre des Européens

"Les stats qui disent qu'on fait le meilleur début de saison depuis 18 ans ne m'intéressent pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on aura fait à la 38e journée. On va jouer Monaco et Rennes, deux équipes du haut de tableau. On était derrière elles la saison dernière. On s'accroche pour donner le meilleur nous-mêmes en appuyant sur les points faibles de nos adversaires. On a bien réussi contre Monaco depuis que nous sommes remontés mais il a fallu faire à chaque fois des gros matches. Il faut être vigilants à tous les niveaux contre cette équipe. Elle est très forte sur les coups de pied arrêtés et dans les transitions.