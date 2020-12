RC Lens : Montpellier rappelle un souvenir très étrange à un Sang et Or

Ce samedi soir, l'opposition entre le RC Lens et Montpellier n'est pas seulement un affrontement entre deux belles surprises du début de saison. Elle est aussi l'occasion pour un certain Florian Sotoca de retrouver une équipe de Montpellier qui lui a permis de faire ses débuts en professionnel.

En effet, durant la saison 2015-16, Sotoca a convaincu Montpellier et un certain Rolland Courbis de miser sur lui. Des souvenirs qu'il raconte à France Bleu. « Le coach Courbis avait été impressionné par mes séances et du coup, il m'avait permis de signer mon premier contrat professionnel. Je n'avais rien lâché. J'avais tout donné et j'avais eu la récompense à la fin de cette semaine. »

Quand Courbis utilisait Sotoca... piston droit !

Forcément des souvenirs marquants pour Sotoca qui s'accompagnent néanmoins de choses plus insolites. Lui qui évolue aujourd'hui comme attaquant à Lens, comme d'ailleurs partout dans sa carrière, était plutôt vu comme... un piston droit par Rolland Courbis à son époque montpelliéraine !

« Quand le coach Courbis m'a pris dans son effectif, c'était pour jouer sur un côté et sur un poste offensif. Et après, au fur et à mesure des semaines, il m'a plutôt fait jouer latéral ou piston. (…) C'est vrai que le coach m'appréciait beaucoup dans cette position. Il m'avait dit que je pouvais avoir un bel avenir à ce poste là. Je n'avais rien dit ». Finalement, l'avenir a plutôt donné raison à l'attaquant qui fait les beaux jours du RC Lens aujourd'hui.