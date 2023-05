RC Lens : l'OGC Nice et le LOSC ont privé les Sang et Or d'un record mythique

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le stade Bollaert est devenu un véritable enfer pour les adversaires du RC Lens cette saison puisqu’en effet, seules deux équipes ont réussi à prendre des points aux Lensois chez eux cette saison. Le LOSC, au retour a réussi à accrocher un match nul 1-1, et l’OGC Nice qui s’est imposé 1-0 en début d’année. Proches du mythique ASSE Avec cette invulnérabilité à domicile, les Lensois se sont même montrés proches d’égaler un très vieux record. En effet, si les Artésiens battent Ajaccio à domicile le 27 mai prochain, le RC Lens affichera un bilan de 17 victoires pour seulement un nul et une défaite à domicile, tout simplement époustouflant. Ils ont ainsi touché du bout des doigts le record inégale jusqu’à présent de l’ASSE 1974/75, qui a tout simplement gagné ses 19 matchs à domicile à l’époque.

Pour résumer La force des Lensois à domicile est désormais connue de tous. Bercés par les Corons et insufflés de courage par des supporters en feu, le RC Lens a bâti une forteresse infranchissable à domicile, et presque toutes les formations du championnat en ont fait les frais.

Louis Leymarie

Rédacteur