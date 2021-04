RC Lens - Nîmes (2-1) : les Sang et Or ont fait taire Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Malgré l'exclusion d'Issiaga Sylla (24e), le RC Lens s'est imposé ce dimanche face à Nîmes (2-1), à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1, grâce à des réalisations d'Ignatius Ganago (17e) et Massadio Haïdara (76e). Les Sang et Or poursuivent leur impressionnante série d'invincibilité en championnat et reprennent leur 5e place au classement.

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur lensois, Franck Haise, a confié qu'il ne pensait pas que son équipe allait décrocher la victoire. "On a bien commencé ce match et l’expulsion de Sylla a tout changé. Je pensais déjà accrocher un nul mais les joueurs sont allés chercher plus. Je dis bravo".