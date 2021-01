RC Lens - OGC Nice (0-1) : Pierre Ménès a identifié le maillon faible des Sang et Or

Le RC Lens n’a pas confirmé sa victoire à Marseille de mercredi (1-0). Empruntés, les hommes de Franck Haise se sont inclinés à Bollaert face à une équipe de l’OGC Nice plus cohérente (0-1).

« Au regard de notre entame, on manquait de fraîcheur en terme de dynamisme, a analysé Franck Haise. On était à contre-courant, avec beaucoup de déchet technique. Cela a conforté Nice qui est une équipe joueuse mais venue avec un profil d’équipe dense. Cela nous a mis en difficulté. On est tombé sur un bloc resserré, ça arrivera encore. On manque un peu de qualité technique dans ces moments là car il faut réussir à éliminer pour créer un déséquilibre. »

Gaël Kakuta a notamment été incapable de créer des différences, ce que n’a pas manqué d’observer Pierre Ménès. « On a commencé avec une horrible purge entre Lens et Nice. Les Aiglons ont eu le mérite de verrouiller Kakuta avec Boudaoui, a-t-il analysé sur son blog. Et quand Kakuta n’est pas bon, le Racing a beaucoup de mal à mettre son jeu en place. »