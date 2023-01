RC Lens, OGC Nice : Eric Roy voit un point commun entre Brest, les Sang et Or et le Gym

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Nouveau coach du Stade Brestois après être passé par le banc et la direction de l'OGC Nice, du RC Lens et des anglais de Watford, Eric Roy s'est laissé aller à une comparaison entre sa nouvelle formation bretonne et ses anciens challenges.

« Brest, un club très identitaire »

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'ancien consultant a vu des similitudes entre ce qu'il a connu au Gym et chez les Sang et Or … et le SB29. « Brest est un club différent, un club très identitaire. Je me suis souvent inscrit là-dedans, comme à Nice ou Lens (…) On devra devenir une équipe emmerdante à jouer alors qu’on était plutôt une équipe sympa à jouer sur ce que j’ai vu récemment», a-t-il martelé.

Si Brest est effectivement le plus marqué de tous les clubs bretons, l'ambiance de Francis Le Blé est quand même assez loin de celles qu'il a pu connaître à Bollaert-Delelis ou même au stade du Ray...