RC Lens – OGC Nice : Haise met en avant les trois qualités qui ont fait la différence

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC remonte au classement. En battant les Aiglons de dimanche après-midi, sur un score large, les joueurs de Franck Haise sont désormais huitièmes de Ligue 1. Après la victoire le coach lensois revient sur le match.

En conférence de presse, il s’est exprimé : « Je suis très heureux par rapport au plaisir qu’on a pu donner à tout le monde et qu’on s’est donné à nous-mêmes grâce aux joueurs. Le scénario ? Le sport collectif, des fois des choses nous échappent. C’est la victoire de l’intelligence, de la cohésion, de la générosité… C’est une belle victoire. »

Pour résumer Le RC Lens s’est imposé contre l’OGC Nice 3-0, lors de la 31ème journée de Ligue 1. Après le match, le coach des Sang et Or réagit à cette victoire importante. Il se félicite de la réaction de ses joueurs après avoir été réduit à dix contre onze.

Adam Duarte

Rédacteur