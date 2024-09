RC Lens - OGC Nice : Haise répond à Still et pousse un petit coup de gueule

Pour la première fois depuis son départ des Sang et Or, Franck Haise va retrouver Bollaert à l'occasion du match de ce samedi (17h) entre le RC Lens et l'OGC Nice. Si Will Still s'est montré dithyrambique à son sujet plus tôt dans la journée, l'entraîneur azuréen s'est à son tour exprimé sur son successeur. "L'équipe lensoise a-t-elle beaucoup changé depuis votre départ ? Il y a eu quelques apports de nouveaux joueurs mais le noyau dur... reste dur. Il y a des choses différentes, Will Still apporte sa patte. Mais il y a aussi des choses similaires", a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse.

"Il faut laisser un peu de respiration aux joueurs"

Durant son point-presse d'avant-match, l'ancien coach lensois a aussi poussé un petit coup de gueule sur les calendriers surchargés et les cadences imposées aux joueurs. "Entre les blessés, l'état de fatigue de ceux qui vont enchaîner et le fait que ce n'est pas le dernier match de la série, je dois faire ça (la séance de 30 minutes de ce vendredi). Je dois même faire des coupures sur les semaines à trois matchs, laisser un jour de repos, ce que je ne faisais même pas avant. Je ne fais même pas de présentation de Lens aux joueurs aujourd'hui, ou seulement sur les coups de pied arrêtés, pour qu'ils gardent de la fraîcheur. Au quotidien, quand vous devez envoyer, faire des efforts, et que vous voyez le nombre de matchs qu'il y a, les déplacements et décalages horaires que se prennent les internationaux, il faut leur laisser un peu de respiration."

𝐓𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 𝐞𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐥𝐞 avant la rencontre de demain 🏋️🔴 pic.twitter.com/Yojze7qjhm — OGC Nice (@ogcnice) September 27, 2024

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !