RC Lens – OGC Nice : les quatre raisons du large succès les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : comment expliquer la baisse de régime de Fofana ?

Kalimuendo Super Sub

Arnaud Kalimuendo a effectué une deuxième mi-temps de très haut niveau. Entrée au retour de la mi-temps, le joueur prêté par le PSG a eu un impact immédiat sur le match avec une occasion quelques minutes après son entrée. Buteur à la 51ème minute, six minutes après son apparition sur la pelouse, il a parfaitement lancé la seconde période de son équipe avant de doublé son compteur personnel à la 67ème minute pour porter le coup de grâce aux Aiglons. Un Arnaud Kalimuendo Super Sub !

Une défense solide

Le RC Lens a connu une première période très compliquée. Réduits à dix à la 16ème minute, les Lensois n’ont pas pour autant abdiqué malgré la domination sans conteste des Niçois (12 tirs à 2 en première mi-temps). Les Sang et Or ont bien tenu jusqu’à la pause. Jean-Louis Leca en est le parfait exemple : le portier a su répondre présent lorsqu’il a été sollicité par les assauts adversaires et a gardé sa cage inviolée pendant l’intégralité de la rencontre.

Un réalisme payant

Le résultat du match ne reflète pas du tout la physionomie de la rencontre. Les Lensois ont été souvent mis sous pression par les Niçois et ont été dominés la plupart des domaines. Cependant, les joueurs de Franck Haise ont su se montrer réalistes lorsque les occasions se sont présentées. Même s’il aura fallu attendre la deuxième période pour en voir un, leurs trois premiers tirs cadrés du match ont tous finis au fond des filets du portier Niçois, Walter Benitez. Encore une fois, ils ont montré que dominer ne veut pas toujours dire gagner.

Un mental d’acier

Nombreux sont ceux qui auraient imaginé les joueurs de Franck Haise perdre le match, après le carton rouge reçu par Haidara à la 16ème minute de jeu. Cependant, les Sang et Or ont montré un mental très solide. Ils ont fait de leur mieux avec ce qu’ils avaient à disposition et ont tenu un score nul et vierge jusqu’à la mi-temps. En seconde période, ils ont continué sur leur lancée et ont bousculé les Niçois avant que ces derniers ne soient à leur tour réduits à dix (après le carton rouge reçu par le milieu de terrain Mario Lemina). Les Lensois n’ont jamais renoncé dans ce match et cet état d’esprit leur a permis d’inscrire deux buts en infériorité numérique contre leur adversaire du jour. Un résultat final de 3-0 mérité pour les locaux.

Pour résumer Le RC Lens s’est imposé, devant son public, contre l’OGC Nice à l’occasion de la 31ème journée de Ligue 1. Voici les quatre raisons du large succès des joueurs de Franck Haise. Avec cette victoire Lens est désormais huitième de Ligue 1.

Adam Duarte

Rédacteur