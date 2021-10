RC Lens, OGC Nice : un cadre des Sang et Or fait « une Delort », Haise s'explique

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Bien que le RC Lens ne lui a rien demandé à ce sujet, Seko Fofana a pris seul la décision de se mettre en retrait de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Un choix que Franck Haise a commenté avec beaucoup de mesure ce vendredi en conférence de presse.

Le retrait de Seko Fofana, un choix murement réfléchi

Le coach des Sang et Or l'assure : son milieu ne part pas seulement pour son club. « Il m’est difficile de m’exprimer car c’est un choix qui lui est tout à fait personnel et qu’il a mûrement réfléchi. Ce n’est pas un garçon qui prend des décisions sur des coups de tête. Je sais aussi qu’il a eu son sélectionneur en direct pour lui expliquer. Je peux aussi me mettre à la place du sélectionneur. Perdre un joueur de la qualité de Seko, même s’il n’a pas beaucoup joué pour le moment avec la sélection, c’est forcément préjudiciable. Je comprendrais qu’il soit certainement déçu, mais Seko a mûrement réfléchi. C’est un garçon réfléchi et qui a beaucoup de caractère. S’il a pris cette décision, elle lui appartient mais elle n’est pas tombée du ciel. »

Propos retranscrits par : Lensois.com.