RC Lens, OGC Nice : Yannick Cahuzac s’offre un étonnant rebond

Parti du RC Lens cet été alors qu’il était l’entraîneur-adjoint de Franck Haise, Yannick Cahuzac désirait se rapprocher de sa famille en Corse. Si Florent Ghisolfi a tenté de lui tendre la main et de le faire signer à l’OGC Nice, les supporters du Gym – qui lui en voulaient encore de son passage au SC Bastia -ont fait en sorte que cette venue soit annulée et son contrat invalidé. Il aide le club d’Afa en Régional 1 C’est donc en Corse, loin du football mais proche des siens, que « Cahu » a repris le cours de sa vie. Comme le rapporte le petit club d’Afa (Régional 1), sur son compte Facebook, l’ancien milieu de terrain donne aujourd’hui « un coup de main de manière bénévole et occasionnelle » à cette modeste formation. Cette semaine, Yannick Cahuzac – petit-fils du grand entraîneur du Sporting Pierre Cahuzac – est venu partager son expérience avec les joueurs d’Afa… « Un petit coup de main de manière bénévole et occasionnelle au club d’Afa » l’interview de Yannick Cahuzac. pic.twitter.com/pt0nw9qAtW — Afa Football (@AfaFootballclub) September 10, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Sans club depuis l’échec de sa signature à Nice dans le staff de Francesco Farioli, Yannick Cahuzac a renoué avec le football dans un petit club en Corse. Il va aider la formation d'Afa (Régional 1) bénévolement le temps de retrouver du travail.

Alexandre Corboz

Rédacteur