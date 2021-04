Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Au micro d'Olivier Tallaron sur Canal+, Franck Haise n'a pas voulu s'enflammer : « Ce n'est pas que c'est tabou mais, comme je le disais au début, j'ai une grande majorité de joueurs qui n'évoluaient pas à ce niveau-là l'an passé (…) Aujourd'hui, on est cinquième, dans la course avec d'autres équipes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on continue les prestations de ce type. Si on y parvient, on pourra toujours être entre la 5e et la 8e place. On verra à la dernière journée. Lens européen, ce serait dingue ? (sourire) Si vous le dites... Mais vous avez raison, ce serait dingue. Mais ça ne l'est pas encore, pour l'instant on est à la 31e journée ».