RC Lens, OL, Équipe de France : prison ferme pour Tony Vairelles !

Jugé, avec trois de ses frères, pour des faits de violences en réunion survenus à la sortie d'une boîte de nuit en 2011, l’ancien joueur du RC Lens et de l’OL Tony Vairelles a été condamné pour ces faits.

En effet, il a écopé de à trois ans de prison ferme pour ces incidents. Son avocat a annoncé qu'il ferait appel de cette sanction.

Condamné pour violences avec arme, Tony Vairelles retourne en prison https://t.co/DfWOsOqWaZ pic.twitter.com/NNnDI7yci2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 16, 2022

Adam Duarte

Rédacteur