RC Lens - OL : Haise n'a rien à reprocher à ses joueurs

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens et l'Olympique Lyonnais se sont quittés dos à dos (1-1), à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1. Tino Kadewere (45e) a répondu à l'ouverture du score de Jonathan Clauss (14e). Après la rencontre, Franck Haise était satisfait de la prestation de ses joueurs.

"Les joueurs ont fait un très gros match"

"J’ai un regret d’avoir pris ce but lyonnais de cette manière et à ce moment-là. On était pas en danger et se doit de contrôler le seul joueur dans l’axe. Les joueurs ont réalisé un tel match car il y avait un tel adversaire. Les conditions de jeu n’étaient pas simples avec le vent. On a décidé d’avoir un jeu direct autour de Florian Sotoca. Il y a eu un match avec beaucoup d’intensité. On ne les a pas laissés beaucoup respirés. On fait une belle première mi-temps où nous avons été solides. Puis, nous avons bien terminés la seconde période. Les joueurs ont fait un très gros match", a confié l'entraîneur des Sang et Or en conférence de presse d'après-match.

🏁 Après une seconde période plus décousue, les Sang et Or concèdent le nul. Les Lensois auront poussé jusque dans les derniers instants mais la chance ne leur a pas souri. Le Racing n'a pas démérité face à un gros morceau de la @Ligue1UberEats.@RCLens 1⃣-1⃣ @OL #RCLOL pic.twitter.com/8KFxU5paOi — Racing Club de Lens (@RCLens) February 19, 2022