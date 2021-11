RC Lens, OL : Kalimuendo et deux Lyonnais participent au festival des Espoirs

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Grâce à des doublés de Sofiane Diop (27e, 50e) et Arnaud Kalimuendo (58e, 70e) et des buts de Maxence Caqueret (11e), Rayan Cherki (35e) et Enzo Le Fée (82e), l'équipe de France Espoirs n'a fait qu'une bouchée de l'Arménie (7-0), dans le cadre des qualifications à l'Euro 2023. Au classement, les Bleuets consolident leur première place et comptent désormais trois points d'avance sur l'Ukraine.

Superbe prestation de nos Espoirs qui s'imposent 7-0 face à l'Arménie ! #FRAARM



⚽⚽ Diop

⚽⚽Kalimuendo

⚽Caqueret

⚽Cherki

⚽Le Fée pic.twitter.com/FxIDQSgILm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2021