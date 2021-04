RC Lens - OL : le principal danger est identifié à Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Ce samedi pourrait être riche en enseignements en Ligue 1. Après le choc entre le PSG et le LOSC au Parc des Princes (17h), le RC Lens accueille l’OL à Bollaert en prime time (21h). L’occasion pour les Sang et or d’entamer un périple qui les verra affronter le Big 4 français avant la fin de la saison.

Pour ce faire, Franck Haise devrait compter sur Jonathan Clauss. En plus d’être la révélation du RC Lens cette saison, le piston droit de 28 ans est aussi l’homme en forme de son équipe. Sur ses 7 dernières titularisations, l’intéressé compile ainsi 2 buts et 5 passes décisives !

Clauss directement impliqué sur 7 des 12 derniers buts du RC Lens

Pour couronner le tout, Clauss est directement impliqué sur 7 des 12 derniers buts lensois (58%) inscrits quand il est sur le terrain ! Si Rudi Garcia n’avait pas encore identifié le principal danger pour l’OL avant le choc de ce soir, c’est désormais chose faite.