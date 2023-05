RC Lens, OL : Samba chambre Vercoutre après les Trophées UNFP

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2023, qui s'est tenu ce dimanche au Pavillon Gabriel, à Paris, le portier du RC Lens, Brice Samba, a logiquement remporté le titre de meilleur gardien de Ligue 1 de la saison 2022-2023.

Samba a répondu à Vercoutre

Mais alors que l'entraîneur des gardiens de l'Olympique Lyonnais, Rémy Vercoutre, qui était déjà persuadé que Brice Samba allait être sacré, avait regretté, le 20 mai dernier, que son poulain, Anthony Lopes, ne remporte pas ce trophée, estimant que "les dés étaient pipés", l'ancien portier de l'Olympique de Marseille n'a pas oublié Rémy Vercoutre, le chambrant sur Twitter après la cérémonie des Trophées UNFP. "Et bonne soirée Rémy", a tweeté Brice Samba. Le tout avec un emoji qui rigole et un autre faisant un bisous.

Fabien Chorlet

Rédacteur