RC Lens – OL : un nouveau coup dur se profile chez les Sang et Or

Si on attend que les groupes du match RC Lens – OL tombent ce vendredi soir, Franck Haise pourrait bien enregistrer une mauvaise nouvelle supplémentaire pour ce choc du samedi après-midi à Bollaert-Delelis.

En effet, en plus de Jonathan Gradit et Wesley Saïd, déjà blessés et forfaits, le coach des Sang et Or devrait être privé de Corentin Jean. Incertain jusqu'à présent, l'ancien attaquant de Toulouse – qui souffre du genou et est dans l'attente d'un avis chirurgical – ne serait pas apte pour ce match selon la Voix du Nord.

Trois absents, ce sera aussi le total de l'OL puisque si Jason Denayer et Jérôme Boateng sont attendus dans le groupe, Rayan Cherki (out jusqu'à la fin de saison), Moussa Dembélé (suspendu) et Jeff Reine-Adélaïde (en reprise avec la réserve) seront quant à eux absents.