RC Lens - OM (2-2) : Leca souligne le coaching gagnant de Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au FC Nantes

Ils n'en menaient pas large, les Lensois, hier soir à la mi-temps de leur match contre l'OM (2-2). Eux qui s'étaient imposés 1-0 au Vélodrome il y a deux semaines étaient menés 2-0 par une équipe pourtant en crise, secouée par ses propres ultras samedi et qui a perdu son entraîneur, André Villas-Boas, la veille de la rencontre ! Les Sang et Or avaient pourtant dominé les 45 premières minutes mais s'étaient faits punir sur deux erreurs. Heureusement, Franck Haise a changé des choses à la pause, ce qui lui a valu l'homme de Jean-Louis Leca après coup.

"Il faut tirer un grand coup de chapeau au coach"

« Il y a une grosse frustration car on ne mérite vraiment pas d’être mené à la mi-temps. On essaye de jouer sur notre force et on se fait punir sur un ou deux ballons perdus. Mais notre plus grosse force c’est ce caractère, cette abnégation, ce dépassement de soi qui nous permet de ne jamais lâcher et de revenir dans ce match. Je suis très fier de mes gars, de mon équipe, on continue à avancer. Il faut tirer un grand coup de chapeau au coach qui nous a fait changer tactiquement à la mi-temps. On les a asphixiés, on a fait une grande deuxième mi-temps. »

Aligné dans son désormais traditionnel 3-4-1-2 en première période, le Racing Club de Lens est passé à une défense à quatre en seconde, ce qui a permis de mettre l'OM sous pression. Une pression qui a rapidement porté ses fruits, Sotoca réduisant l'écart dès la 46e, avant que Medina n'égalise à la 61e. Encore un coup tactique réussi par Franck Haise !