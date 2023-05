RC Lens, OM : après Payet, au tour de Cahuzac de connaître sa sanction !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Pour avoir giflé l'entraîneur adjoint de Franck Haise, Yannick Cahuzac, lors de la défaite de l'OM sur la pelouse du RC Lens (2-1), le 6 mai dernier, Dimitri Payet a été suspendu trois matchs par la commission de discipline de la LFP.

Cahuzac prend un match de suspension

De son côté, Yannick Cahuzac, qui n'est pas que victime dans cette prise de bec avec le milieu offensif marseillais, aurait écopé d’un match de suspension plus un avec sursis par la commission de discipline de la LFP, si l'on en croit les informations du journaliste de Maritima Médias, Karim Attab.

Pour le reste Yannick Cahuzac écope d’un match ferme plus un avec sursis.



Gilles Marambaud (prepa physique OM) un match ferme@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) May 17, 2023

