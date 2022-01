RC Lens : Haise parle Mercato et annonce une pluie de bonnes nouvelles avant l’OM

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Franck Haise avait le sourire pour entamer sa conférence de presse. Et pour cause : c’est un groupe du RC Lens au complet qui devrait se présenter samedi à Bollaert face à l’OM (21h) ! « On est toujours épargné par le Covid après les tests de ce matin et les prises de sang également faites cette semaine. On avait 3 garçons en travail individuel en salle (Frankowski, Saïd et Gradit) mais c'est plus de la gestion, a-t-il commenté. Machado continue à avancer de plus en plus. J'ai bon espoir qu'il puisse réintégrer au moins en partie l'entraînement collectif la semaine prochaine. »

Au-delà de cette pluie de bonnes nouvelles, le coach du RC Lens s’attend à une équipe de l’OM revancharde par rapport au match aller (défaite 2-3). « L'OM a évolué et intelligemment, a-t-il poursuivi. En début de saison elle proposait un jeu ouvert, de nouvelles choses dans l'animation. Ces derniers temps elle évolue différemment, ça explique que ce soit la meilleure défense. C'est très solide. Elle a gardé sa qualité offensive. »

Plus de besoin spécifique au Mercato

Malgré les qualités avérées de l’OM, Haise sait aussi que son équipe a des atouts indéniables. « Maîtriser des matches du début à la fin en L1, peu d'équipes le font. Néanmoins sur les statistiques de ces derniers matches, c'était plutôt en notre faveur, a-t-il ajouté. On a de très bons joueurs qui sont dans le projet. Si on arrive à rivaliser contre les gros, c'est pour ça. Je suis très content de pouvoir faire ce type de matches, de se mettre généralement au niveau de ces adversaires. »

L’entraîneur des Sang et Or a conclu avec un mot au sujet de la suite du Mercato hivernal. « On voulait ajuster avec un milieu supplémentaire pour le court et moyen terme comme on l'a fait avec Patrick Berg mais aujourd'hui on n'a pas de besoin spécifique, a-t-il affirmé. Il y a toujours les opportunités de mercato. Il peut toujours se passer certaines choses, ça peut bouger dans le sens des départs ou des arrivées mais je n'ai pas de souhait particulier. »

