RC Lens, OM : les adieux touchants de Clauss aux Sang et Or

24 heures après s'être engagé avec l'OM pour 7,5 millions d'euros jusqu'en 2025, Jonathan Clauss a tenu à dire au revoir au RC Lens, le club qui a permis à l'ancien Strasbourgeois de prendre une autre dimension. Compté parmi les meilleurs de France à son poste, Clauss a franchi un cap qui lui a même ouvert les portes de l'Équipe de France, chez les Sang et Or.

"Cher RC Lens, après l'officialisation de ma signature dans mon nouveau club, il est temps de te dire MERCI pour tout ce que tu m'as apporté. Ce fût une fierté et un privilège de porter tes couleurs Sang et Or. Grâce à toi, j'ai pu découvrir la Ligue 1 dans un stade emblématique, devant un public mythique" écrit-il à son ancien club

L'international français a également eu quelques mots à l'attention des supporters lensois évidemment. "Supporters, merci de m'avoir soutenu depuis le début. Votre ferveur inconditionnelle m'a toujours poussé à me surpasser et j'espère vous avoir rendu la pareille. (...) Vous êtes l'âme de ce grand club et vous resterez dans mon coeur pour toujours. A ma bande de fous furieux, merci pour tous ces moments inoubliables sur le terrain et en dehors, quel kiffe d'avoir mouillé le maillot à vos côtés, bonne continuation mes soldats"