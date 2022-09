RC Lens : on sait si Seko Fofana fera son retour face à Troyes

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Alors que Seko Fofana a manqué les deux derniers matchs du RC Lens en raison d'une blessure au mollet, Franck Haise, qui était présent ce mercredi en conférence de presse à deux jours de la réception de l'ESTAC, en ouverture de la septième journée de Ligue 1, n'a pas mentionné le milieu de terrain ivoirien dans son point médical.

Fofana est remis de sa blessure au mollet

Ce qui laisse penser que l'ancien joueur de l'Udinese sera opérationnel pour affronter les Troyens. D'autant plus qu'il a fait son retour cette semaine à l'entraînement collectif, comme on a pu le voir sur les photos publiées par le club artésien sur son compte Twitter. Seko Fofana, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2025 avec les Sang et Or, a déjà inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives depuis le début de la saison.

Pour résumer Forfait contre Lorient (5-2) puis à Reims (1-1), le capitaine et milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, fera son retour lors de la réception ce vendredi de Troyes, en ouverture de la septième journée de Ligue 1.

