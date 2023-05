RC Lens : Onana s’exprime sur la lutte pour la 2e place et sur le remplacement de Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La saison lensoise : « C'est la récompense du travail de la saison d'être déjà assuré du podium mais il reste encore 3 matchs (…) On va tout faire pour garder la 2e place ». Le positionnement en défense centrale : « J'ai des qualités similaires à Kévin Danso. J'ai l'habitude de jouer dans un rôle de pivot donc c'est un peu plus facile pour moi de l'occuper. Je me suis entraîné cette semaine à ce poste, on verra si j'ai la chance de débuter la rencontre ». L’ambiance dans le vestiaire : « Je n'ai jamais connu une aussi bonne ambiance. Dans le vestiaire, c'est magnifique. On met de la musique, on s'ambiance ou on chante les Corons avant chaque séance. C'est magnifique ». Des propos retranscrits par lensois.com

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Avant FC Lorient – RC Lens, l’international camerounais, Jean Onana (23 ans) était présent en conférence de presse. Les meilleurs extraits de la prise de parole du joueur des Sang et Or. « C'est la récompense du travail de la saison d'être déjà assuré du podium mais il reste encore 3 matchs (…) On va tout faire pour garder la 2e place ».

Thomas Salis

Rédacteur