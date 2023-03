RC Lens : Openda a doublé un ancien chouchou de l'OM en sélection

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Loïs Openda ne pouvait pas trouver meilleur moment pour mettre un terme à son mutisme devant les cages que la semaine précédant la divulgation des listes de joueurs convoqués en sélection. Avec son triplé à Clermont (4-0) assorti d'une passe décisive, l'attaquant du RC Lens a frappé un grand coup et surtout convaincu Domenico Tedesco de l'appeler chez les Diables Rouges pour la quinzaine internationale. Le nouveau sélectionneur belge a même expliqué en conférence de presse que le Sang et Or était désormais passé devant l'ancien Marseillais Michy Batshuayi, désormais à Fenerbahçe, dans la hiérarchie des attaquants. « Même sans sa blessure, Michy Batshuayi n’aurait pas été dans la sélection et je lui ai expliqué pourquoi, a déclaré Tedesco en conférence de presse ce vendredi. Lois Openda est vraiment bon. Il a marqué trois buts ce week-end. Il est en grande forme C’est un registre différent de Romelu Lukaku donc c’est intéressant d’avoir ces deux profils différents dans notre équipe. » Les louanges du sélectionneur belge concernant l'attaquant du #RCLens : https://t.co/43etbfaMwx pic.twitter.com/lWd8mtB5NV — Lensois.com Live (@LensoisComLive) March 17, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur

