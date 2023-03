RC Lens, PSG : Openda a égalé Neymar, le Racing a ravivé un souvenir de 1998

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Loïs Openda a réalisé un sacré exploit cet après-midi à Clermont (4-0). Muet devant les cages depuis 11 matches et un but à Strasbourg (2-2) début janvier, l'attaquant belge a frappé à trois reprises en quatre minutes et 30 secondes, de la 31e à la 35e. Nous l'avons déjà écrit dans notre analyse de la partie : c'est le triplé le plus rapide de Ligue 1 depuis cinquante ans, celui du Lillois Matt Moussilou à Istres étant effacé des tablettes. Mais ce n'est pas tout ! La LFP assure qu'Openda est le deuxième joueur de Ligue 1 cette saison à être quatre fois décisif au cours d'un même match. Il égale le Parisien Neymar, un but et trois passes décisives à... Clermont (5-0) lors de la 1ère journée. Le Brésilien a fait encore mieux avec un doublé et trois passes décisives à Lille (7-1) à la fin de l'été. Pour le Racing, ce succès 4-0 à l'extérieur met fin à une série de cinq matches sans victoire loin de ses bases en L1. Il s'agit de sa plus large victoire à l'extérieur en championnat depuis le 23 août 1998 (4-0 à Sochaux). A l'époque, il était champion de France en titre... 🛬 Le @RCLens retrouve le chemin de la victoire à l'extérieur...et de quelle manière 💥#CF63RCL (0-4) pic.twitter.com/6znghy2f10 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 12, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur

