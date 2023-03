RC Lens : Openda, la tactique, son équipe... Haise distribue les bons points après Clermont

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

L'heure n'était pas à la crise au RC Lens mais on a tout de même senti un soulagement chez les Sang et Or après la victoire 4-0 à Clermont cet après-midi. C'est que la série de cinq matches sans succès à l'extérieur en L1 commençait à les pénaliser dans la course à la Champions League. Après la partie, Franck Haise s'es tmontré plus que satisfait tout en assurant n'avoir jamais paniqué.

« Je n’étais pas inquiet par rapport à ce qu’on était capable de produire dans le jeu. Il y avait toujours des bonnes choses, avec notre système classique et aussi après contre Lille. J’ai confiance en mes joueurs et ce qu’ils sont capables de réaliser. A 0-0, les Clermontois ont une très bonne occasion et on ne concède pas le but, en peu de temps on se montre efficaces derrière… Openda ? En plus il met les 3 du gauche… Pour les joueurs offensifs, ce n’est jamais facile de marquer tout le temps. Ce qui compte, c’est de toujours travailler, d’insister, d’œuvrer pour l’équipe et à un moment ça revient. Quand on met les ingrédients, ça repart. Loïs a toujours marqué, il en marquera d’autres et connaitre aussi d’autres périodes de disette. »