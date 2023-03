RC Lens : Openda n'est pas le seul Sang et Or à casser la baraque en Belgique

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La Gaillette, nouvelle terre d'accueil pour les pépites belges ? C'est ce qu'on peut penser aujourd'hui. En tout cas, de l'autre côté de la frontière, on regarde aujourd'hui davantage vers le RC Lens que vers le LOSC. Et pas seulement à cause de la forme insolente de Loïs Openda (14 réalisations en Ligue 1). Cette semaine, c'est Ayanda Sishuba, milieu offensif très prometteur des Sang et Or, qui a fait beaucoup de bien à la Belgique U18. Durant la trêve internationale, le joueur appartenant au RC Lens, et habituel pensionnaire des équipes de jeunes du Racing, s'est distingué en marquant deux buts lors des rencontres face à la Suisse (2-2) et la Croatie (3-0). Il était également sur le banc lors de la belle victoire des Diables rouges contre l'Angleterre (3-0).

