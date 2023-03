RC Lens : Openda réagit à son triplé record à Clermont

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Loïs Openda était en conférence de presse vendredi, avant le déplacement à Clermont, et il avait été interrogé sur sa série de onze matches sans but inscrit. L'attaquant belge avait expliqué que cela lui était déjà arrivé avec Arnhem, qu'il ne perdait pas confiance et que ça allait revenir. Effectivement... Ce dimanche, il a inscrit trois buts à Montpied, du gauche qui plus est, rappelant quel joueur il est quand il est dans un bon jour. Au micro de Prime Vidéo après la partie, il a tenu à associer l'ensemble de son équipe à sa réussite retrouvée.

« C’est fou, c’est un triplé assez rapide. Mais je n’ai jamais perdu la confiance en moi, mes coéquipiers n’ont jamais perdu la confiance en moi et cela se voit aujourd’hui. Un triplé du gauche, c’est merveilleux. Marquer du gauche, ce n’est pas toujours le cas. Je suis content de moi-même. Je vais mettre ce ballon du triplé à côté de celui du match face à Toulouse sur une belle armoire à la maison pour que tout le monde le voie. C’était une période assez compliquée et marquer trois buts fut une délivrance. C’est quelque chose de merveilleux. La foi m’a toujours aidé, je suis croyant, chaque jour je prie, et je ne lâcherai jamais. C’était une belle réponse de ma part de marquer trois buts mais maintenant, il faut se concentrer sur le prochain match à la maison qui sera important avant de penser à la sélection. Le but d’Alexis (Claude-Maurice) est aussi important pour son retour, cela montre que nous sommes une vraie équipe. »