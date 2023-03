RC Lens : Openda relativise sa mauvaise passe

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Loïs Openda a attaqué l'année 2023 pied au plancher, avec un but contre le PSG (3-1) le 1er janvier et un autre dix jours plus tard à Strasbourg (1-1). Mais depuis, c'est la cale sèche. Aucune réalisation depuis onze matches et le Racing, si beau dauphin après son triomphe parisien, qui a rétrogradé au classement. De quoi tomber dans la crise ? Pas pour le buteur belge de 23 ans, interrogé sur son problème d'efficacité depuis deux mois... "Je suis bien, mais c'est vrai que c'est une période assez compliquée. Onze matches sans marquer, ce n'est jamais facile. J'ai totalement confiance en moi. C'est une période qui arrive à tout le monde. Il y a peut-être des équipes plus sur moi sur le terrain, à moi de me démarquer. Je suis déjà passé par une période comme ça au Vitesse Arnhem. Au final, je me suis retrouvé avec 19 buts en championnat. Je sais comment gérer cette période. Il faut rester calme, garder la confiance, je vois que le coach et mes coéquipiers ont toujours confiance en moi. Il ne faut pas douter de soi même." Vincent Lannoy entouré de Wesley Saïd et Jimmy Cabot pour quelques tours de terrain ! #RCLens pic.twitter.com/gLa6TsOy2N — Lensois.com Live (@LensoisComLive) March 10, 2023

Pour résumer En conférence de presse, ce vendredi, l'attaquant belge du RC Lens Loïs Openda a été interrogé sur le fait qu'il n'avait plus marqué depuis onze matches avec les Sang et Or. Il a relativisé ce manque de réussite, assurant en avoir déjà connu un par le passé et confiant dans sa capacité à le surmonter.

Raphaël Nouet

Rédacteur

