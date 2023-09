RC Lens : Oughourlain rabaisse le LOSC et évoque les nouveaux investisseurs

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Ce mercredi soir, Joseph Oughourlian était dans L'After, sur RMC. Le président du RC Lens a sorti plusieurs punchlines, dont l'une concernait le LOSC : "Quand on regarde, dans les sondages d'opinion, et quand on fait un test de marque, on s'aperçoit que, dans les Hauts-de-France, Lens est LE club. Je ne cherche pas à mal parler du LOSC, mais c'est un fait. Le club Ch'ti, le club du terroir, régional, est Lens. Il y a quelque chose d'intrinsèquement ch'ti chez nous. La première chose faite en arrivant au club, c'est un séminaire sur "Quelles sont nos valeurs, qui sommes-nous ?". J'ai fait venir des supporters, des partenaires, des joueurs et des autorités locales".

"Il faut un certain type de joueurs au RC Lens"

"Il faut un certain type de joueurs, a poursuivi Oughourlian. Ce n'est pas donné à n'importe quel joueur de jouer au RC Lens. Il faut des joueurs qui, quand ils arrivent dans ce stade, se disent "Je vais tout donner". J'ai tendance à penser que l'arrivée des fonds est plutôt une bonne nouvelle. Des gens regardent froidement ce business et se disent "Ça vaut le coup d'investir". Il y a donc un avenir pour le football. La France est plutôt bien placée. La magie de Lens est d'être un club ultra régional, ultra identitaire, et il parle en même temps au monde de la France et au monde du football. Quand un investisseur se positionne sur un club - il y a toujours des exceptions-, une entreprise locale ou un fonds a envie que cela fonctionne. Il faut mettre les moyens nécessaires pour que cela fonctionne. Le foot est un monde particulier. Nous parlons de PME."

