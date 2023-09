RC Lens : Oughourlian fier de son club après le nul à Séville

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Mercredi soir, le RC Lens a donc renoué, vingt-et-un ans après, avec la plus prestigieuse des compétitions, la Champions League. Et il l'a fait avec brio, en arrachant le nul sur la pelouse du FC Séville (1-1). Entre son début de saison catastrophique en Ligue 1 (1 point sur 15) et le but encaissé dès la 9e minute, on ne pensait pas voir le Racing à pareille fête. Mais au lieu de sombrer, les hommes de Franck Haise se sont retroussés les manches, apportant une énième preuve de leur état d'esprit exceptionnel. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS "En France comme en Europe, fier d’être Lensois !" Un état d'esprit que leur président, Joseph Oughourlian, a tenu à souligner dans un message sur LinkedIn : « Retour sur la scène continentale pour le Racing avec ce très bon point glané sur la pelouse du tenant du titre de l’Europa League, le FC Séville. Fier que nos valeurs de solidarité, de combativité trouvent en Ligue des Champions un nouveau terrain d’expression. Heureux que nos supporters (ils étaient 2000 à Séville) et partenaires vivent intensément ces retrouvailles qui viennent récompenser leur engagement et fidélité. En France comme en Europe, fier d’être Lensois ! » Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 🎥 𝙍𝙚𝙩𝙧𝙤𝙪𝙫𝙖𝙞𝙡𝙡𝙚𝙨



Séville FC 1-1 RC Lens#FierDEtreLensois #SevillaFCRCL pic.twitter.com/lZfpQq39e5 — Racing Club de Lens (@RCLens) September 21, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, a publié un message sur les réseaux sociaux pour féliciter son équipe du nul décroché sur la pelouse du FC Séville (1-1) mercredi soir et de voir le Racing prendre à nouveau part à la Champions League.

Raphaël Nouet

Rédacteur